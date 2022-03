Roma, 24 mar. (LaPresse) – A quanto apprende LaPresse da qualificate fonti parlamentari, il Movimento 5 Stelle starebbe lavorando a un odg da presentare al Senato, collegato al Dl Ucraina, che impegna il Governo a non aumentare la spesa militare. L’odg, su cui starebbero lavorando i senatori Gianluca Ferrara e Vito Crimi, andrebbe dunque in direzione contraria a quello già votato alla Camera, che prevedeva l’incremento delle spese per la difesa fino al 2% del Pil. Poi il gruppo dei senatori del gruppo pentastellato dovrà decidere se presentarlo ufficialmente o meno.

