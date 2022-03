Roma, 24 mar. (LaPresse) – Il premier britannico Boris Johnson ha affermato che Londra sta “rafforzando il sostegno ai paesi Nato in prima linea” rispetto al conflitto ucraina. Invieremo “un nuovo dispiegamento di truppe britanniche in Bulgaria” e “raddoppieremo le nostre truppe sia in Polonia che in Estonia”, ha detto Johnson.

