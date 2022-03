Roma, 24 mar. (LaPresse) – “Chiediamo alle autorità bielorusse di evitare un’ulteriore escalation e di astenersi dall’usare le loro truppe in Ucraina”. E’ quanto si legge nella dichiarazione adottata dai leader del G7. “Inoltre, esortiamo tutti i paesi a non dare assistenza militare o di altro tipo alla Russia per aiutare a continuare la sua aggressione in Ucraina. Saremo vigili per quanto riguarda tale assistenza”, hanno ammonito i leader.

