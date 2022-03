Roma, 24 mar. (LaPresse) – “Non saremmo all’altezza della nostra Costituzione” se, “invece di intervenire con investimenti urgenti sulle emergenze per aiutare imprese e famiglie in difficoltà, noi scegliessimo la strada di interventi massici in spese militari. Questa per noi è una scelta inaccettabile”. Lo ha detto il leader M5S, Giuseppe Conte, intervenendo in collegamento al 17esimo Congresso nazionale ANPI.

