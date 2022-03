Roma, 24 mar. (LaPresse) – “Dai lavori del Consiglio permanente e dai dialoghi tra i vescovi è emerso un grande apprezzamento per l’azione straordinaria che sta facendo Papa Francesco per la pace”. Così monsignor Stefano Russo, segretario generale della Cei, a conclusione del Consiglio episcopale permanente. “E’ emersa la gratitudine per quanti si stanno spendendo per l’accoglienza dei profughi dell’Ucraina”, prosegue annunciando l’intento di organizzare una “visita di delegazioni di vescovi in quelle terre”.

