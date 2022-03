Roma, 24 mar. (LaPresse) – “Oggi a Bruxelles mi incontro con i nostri alleati della Nato, i membri del G7 e il Consiglio europeo per discutere la nostra risposta in corso all’attacco immotivato e ingiustificato della Russia all’Ucraina. Siamo uniti in difesa della democrazia e con il popolo ucraino”. Lo scrive su twitter il presidente Usa, Joe Biden.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata