Milano, 24 mar. (LaPresse) – “Le sanzioni non sono un deterrente, non hanno mai funzionato da deterrente, la principale idea è di aumentare il dolore e dopo oggi l’idea è che continueremo nel tempo, questo fermerà Putin, dobbiamo dimostrare di restare uniti”. Così il presidente americano Joe Biden in conferenza stampa da Bruxelles dopo i vertici Nato e G7.

