Roma, 24 mar. (LaPresse) – “Stiamo annunciando nuove sanzioni contro più di 400 individui ed enti russi, colpiti in allineamento e in coordinamento con l’Ue”, si tratta di “più di 300 membri della Duma, di oligarchi e aziende di difesa russe”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden in conferenza stampa al termine del vertice della Nato a Bruxelles.

