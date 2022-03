Roma, 24 mar. (LaPresse) – “La Nato non ha mai mostrato un’unità più grande di quella che sta mostrando in questo momento. Putin sta ottenendo esattamente il contrario di ciò che avrebbe voluto ottenere con l’invasione in Ucraina”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden in conferenza stampa al termine del vertice della Nato a Bruxelles. “Mostriamo la stessa unità sia con l’Ue che con le democrazie del G7”, ha aggiunto Biden.

