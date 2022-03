Roma, 24 mar. (LaPresse) – “La Nato è forte e unita come non lo è mai stata”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden al termine del vertice Nato a Bruxelles. “L’istituzione odierna di quattro nuovi battlegroup in Slovacchia, Romania, Bulgaria e Ungheria è un forte segnale che difenderemo e proteggeremo collettivamente ogni centimetro del territorio della Nato”, ha sottolineato Biden.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata