Milano, 24 mar. (LaPresse) – “La carenza di generi alimentari sarà reale”. Così il presidente americano Joe Biden in conferenza stampa da Bruxelles dopo i vertici Nato e G7. “Il prezzo delle sanzioni non è solo sulla Russia, ma anche per gli altri paesi, quelli europei e anche il nostro, Russia e Ucraina sono state il cestino del pane dell’Europa per il grano, ne abbiamo parlato molto nel G7”, ha aggiunto, “noi e il Canada abbiamo parlato di come poter aumentare e disseminare più rapidamente per i generi alimentari di cui si sente la mancanza”. “Stiamo cercando di capire come alleviare la carenza di generi alimentari”, ha rimarcato Biden, “invitiamo i paesi a togliere i limiti per l’invio di alimenti all’estero”.

