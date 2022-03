Milano, 24 mar. (LaPresse) – “Con Xi Jinping ho avuto un colloquio molto diretta una settimana fa e io gli ho detto chiaramente quali sarebbero le conseguenze di un loro aiuto alla Russia. Non ho fatto minacce, ma ho sottolineato che le aziende si metterebbero in notevole pericolo se dovesse andare avanti”. Così il presidente americano Joe Biden in conferenza stampa da Bruxelles dopo i vertici Nato e G7. “La Cina deve capire che il futuro economico è più legato all’Occidente che alla Russia”, ha aggiunto.

