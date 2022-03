Roma, 24 mar. (LaPresse) – Il rischio di un colpo di stato del Servizio di sicurezza federale (l’ex Kgb, ndr) contro il presidente Putin crescerebbe ogni settimana in cui la guerra in Ucraina continua. Ad affermarlo sarebbe un informatore all’interno dell’Intelligence di Mosca. A renderlo noto parlando con il Times è Vladimir Osechkin, attivista in esilio. Secondo l’uomo, che ha ricevuto alcune lettere in merito direttamente da personale dei servizi, il malconento crescente sarebbe dovuta al fatto che Putin li ha “incolpati” per il “fallimento” del tentativo russo di rovesciare il governo a Kiev. A questo – secondo Osechkin – si aggiungerebbero poi le sanzioni che non consentono più di effettuare una vita agiata.

