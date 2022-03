Milano, 24 mar. (LaPresse) – Il fondo Kkr ha confermato l’interesse per Tim in una lettera in cui ha risposto ai vertici della società di tlc e in cui emergerebbe la sua disponibilità a prendere in considerazione la rete unica, sempre nel rispetto dei passaggi antitrust e se c’è la dimostrazione che possa creare valore per gli azionisti. E’ quanto si apprende da fonti finanziarie in merito al dossier della manifestazione di interesse del fondo americano Kkr per Tim. Sempre a quanto appreso dalle stesse fonti, l’interesse di Kkr sarebbe confermato per il 100% dell’ex monopolista italiano delle telecomunicazioni.

