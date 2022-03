Roma, 24 mar. (LaPresse) – Gli Stati Uniti “condannano fermamente” la Corea del Nord per il test di un missile balistico a lungo raggio effettuato oggi. E’ quanto si legge in una nota della Casa Bianca. “Questo lancio è una sfacciata violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e solleva inutilmente tensioni e rischia di destabilizzare la situazione della sicurezza nella regione”, spiega Washington. “Esortiamo tutti i paesi a ritenere la responsabile di tali violazioni e invitiamo la Repubblica popolare democratica di Corea a presentarsi al tavolo per negoziati seri. La porta non si è chiusa sulla diplomazia, ma Pyongyang deve immediatamente cessare le sue azioni destabilizzanti”. Gli Stati Uniti, conclude il comunicato “adotteranno tutte le misure necessarie per garantire la loro sicurezza e degli alleati della Repubblica di Corea e del Giappone”.

