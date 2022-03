Milano, 24 mar. (LaPresse) – La Corte di Appello di Napoli ha respinto l’estradizione in Russia per il regista ucraino Yevhen Lavrenchuk, difeso in Italia dagli avvocati Alfonso Tatarano e Roman Semeyuk. Lavrenchuk era stato colpito da mandato di arresto internazionale emesso dal tribunale di Mosca a luglio 2020 con l’accusa di truffa aggravata.

