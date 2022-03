Roma, 24 mar. (LaPresse) – “Contribuiamo a un Governo che, in altri tempi, si sarebbe detto di solidarietà nazionale. Abbiamo delle responsabilità, le avevamo quando erano connesse alla crisi pandemica, che salvo colpi di coda dovremmo aver risolto, e le abbiamo adesso di fronte al disastro umanitario della guerra in Ucraina”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in un video inviato all’assemblea nazionale di Noi con l’Italia, a cui questa mattina non ha potuto presenziare. Il conflitto ucraino ha “conseguenze sul tessuto economico: l’aumento dell’energia colpisce famiglie e alcune filiere produttive”, ha sottolineato Giorgetti che, rivolto ai partecipanti all’assemblea e al loro leader Maurizio Lupi, ha aggiunto: “Il congresso è un momento di riflessione che si tiene in un momento molto particolare per l’Italia e per il mondo. Arriviamo da tre anni di grande tensione per i cittadini che si ripercuotono anche nelle istituzioni e sui comportamenti del Governo”.

