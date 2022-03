Roma, 24 mar. (LaPresse) – Ancora disagi in tutte le stazioni dopo l’attacco informatico che ha colpito ieri mattina la rete Rfi e Trenitalia. Le biglietterie restano bloccate in tutta Italia. A Termini sono rimasti spenti in mattinata i tabelloni di arrivi e partenze che, secondo quanto apprende LaPresse, sono ora in fase di riattivazione. Fuori uso anche le biglietterie self service mentre funzionano app e sito web.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata