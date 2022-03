Roma, 24 mar. (LaPresse) – “La discussione che si sta tenendo a Bruxelles è decisiva per mettere un tetto al prezzo del gas e quindi dell’energia elettrica, e riportare condizioni di competitività per le imprese e di sopravvivenza per le famiglie”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in un video inviato all’assemblea nazionale di Noi con l’Italia, a cui questa mattina non ha potuto presenziare. “È il momento in cui l’Europa deve dimostrarsi, una volta di più, unita nelle decisioni”, senza “lasciare spazio agli egoismi nazionali”, aggiunge Giorgetti, secondo il quale “questo è il tempo della paura, dell’incertezza e dello scoramento di tanti imprenditori, ma deve essere anche il momento del coraggio e dell’impegno politico su scelte lungimiranti”. Quindi, “per chi ha la passione per la politica è il momento di mettersi in gioco, perché l’Italia saprà vincere anche questa sfida”, conclude il ministro.

