Roma, 24 mar. (LaPresse) – Valgono 19 miliardi in totale gli interventi messi in campo dal Mef per sostenere la competitività nell’attuale scenario, di cui 14 miliardi nei primi due trimestri del 2022. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco, nel corso del question time al Senato.

