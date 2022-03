Roma, 24 mar. (LaPresse) – Con un ordine del giorno, all’esame delle commissioni Esteri e Difesa del Senato a firma della senatrice Isabella Rauti, Fratelli d’Italia chiede al governo un impegno “a dare seguito all’ordine del giorno approvato a maggioranza alla Camera dei Deputati lo scorso 16 marzo nonché alle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio, in merito alla necessità di incrementare le spese per la Difesa puntando al raggiungimento dell’obiettivo del 2 per cento del Pil”. Nell’odg viene ricordato che l’Italia “spende attualmente per gli armamenti l’1,4 per cento del Pil, ponendosi al 102^ posto nella classifica mondiale” e che il 2 per cento del Pil da dedicare alle spese per la difesa “è l’obiettivo fissato dalla Nato in un accordo informale del 2006 e rilanciato nel 2014 al vertice dei Capi di Stato in Galles, con un traguardo fissato al 2024”. Inoltre, “il medesimo obiettivo del 2 per cento del Pil è quello stabilito per tutti i Paesi membri dell’Alleanza atlantica”.

