“Dopo la pandemia di Covid c’è stato un aumento nei ‘sequestri lampo’ dovuto alla mancanza di soldi e alla frustrazione. A metterli in atto sia persone con precedenti penali sia ‘nuovi poveri’ che tentano il tutto per tutto. La particolarità che venga chiesto un riscatto basso, in genere qualche migliaia di euro, si può spiegare con il fatto che, in questo modo, la cifra è reperibile in breve tempo. Inoltre, così facendo, è più probabile che la vittima, spesso ‘coinvolta’ in qualche modo in altri reati o magari con questioni in sospeso con i rapitori, non sporga denuncia per evitare indagini su di sè”. Così Sabrina Magris, presidentessa dell’École Universitaire Internationale, istituto italiano di alta formazione per la negoziazione di ostaggi, antiterrorismo e intelligence, intervistata da LaPresse in merito ai recenti casi di cronaca di rapimento, con basse richieste di riscatto. L’ultimo in ordine di tempo, quello del ragazzo bresciano sequestrato e seviziato per cinque giorni a Bergamo per il quale è stato chiesto un riscatto da 6mila euro in contanti. Qualche settimana prima, in provincia di Perugia, un 21enne era stato rapito per un paio d’ore e costretto a chiedere alla sua famiglia 12mila euro – poi scesi a 9mila – per ripagare un debito di droga.

