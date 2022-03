Roma, 24 mar. (LaPresse) – “Ho letto un’agenzia di stampa in cui ho visto che qualche membro del Copasir ha ipotizzato di sentirmi in audizione. Siccome, come sapete, ritengo che qualsiasi incaricato di un servizio pubblico debba agire sempre in piena trasparenza, ho chiamato io il presidente Urso e ho detto sono a disposizione per un’immediata audizione, Così che nessuno abbia scrupoli, perplessità, dubbi”. Così il leader M5S Giuseppe Conte, intercettato dalle telecamere di La Presse all’uscita di casa.

