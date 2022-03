Roma, 24 mar. (LaPresse) – La Cina accusa il segretario generale della Nato di fare “disinformazione” in merito all’eventuale supporto di Pechino a Mosca nel conflitto in Ucraina. A dirlo è Wang Wenbin portavoce del ministero degli Esteri. Lo riportano i media cinesi. Secondo Pechino la Cina ha compiuto “sforzi attivi e in modo obiettivo e imparziale” per promuovere il cessate il fuoco “evitare una crisi umanitaria e ripristinare la pace e la stabilità”. A dire di Wang “ciò che serve per risolvere problemi complessi è una mente fredda e razionale, senza aggiungere benzina sul fuoco. Occorre la comunicazione, non la pressione e la coercizione”. Infine Pechino sottolinea come Kiev “dovrebbe diventare un ponte di comunicazione tra Oriente e Occidente, piuttosto che la prima linea di una rivalità tra grandi potenze”.

