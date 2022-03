Milano, 24 mar. (LaPresse) – “Il futuro? Ora la delusione è troppo grande per parlare di futuro, vediamo”. Lo ha detto Roberto Mancini, ct della Nazionale, commentando a RaiSport la clamorosa eliminazione dell’Italia dal Mondiale. “Il mio affetto per i ragazzi ora è ancora più grande, perchè è un momento difficile. Ora bisogna far passare un po’ di tempo, è una delusione grandissima, ma la squadra è fatta da giocatori bravi con un grande futuro”, ha aggiunto.

