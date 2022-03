Milano, 24 mar. (LaPresse) – “La sconfitta di questa sera ci fa capire che c’è qualcosa da fare nel nostro calcio e non mi riferisco solo alle riforme. La Federazione è tanto rispetto alla nazionale, dobbiamo capire perchè tanti giovani non vengono utilizzati. È una responsabilità nostra, di noi dirigenti, ci dobbiamo porre questo problema e andare avanti”. Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, intervenuto a RaiSport dopo l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali. “Il mancato stop al campionato? Inutile fare queste rivisitazioni che non servono”, ha aggiunto.

