Milano, 24 mar. (LaPresse) – “Andare vanti? Assolutamente sì, capisco le critiche. Come abbiamo gioito questa estate e ricevuto tanti plausi, sono ora pronto a ricevere tante critiche. Sono pronto, fa parte del mondo dello sport”. Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, intervenuto in conferenza stampa dopo la mancata qualificazione dell’Italia dai Mondiali. “Ma non c’è alcuno spiraglio di sfiducia, perchè ho toccato con mano l’affetto dei tifosi verso la nazionale. Devo proteggerli, si va avanti a testa alta. Dobbiamo capire gli errori, se c’è qualcosa di più radicato”, ha aggiunto. “Non si può disperdere quell’entusiasmo degli Europei per una eliminazione. Quello che rimane è un sentimento fortissimo che abbiamo il dovere di custodire, sarebbe un grave errore scalfirlo”, ha detto Gravina.

