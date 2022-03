Roma, 24 mar. (LaPresse) – “Quello che stiamo vedendo è una farsa: un’apertura del mercato Potemkin”. Così in una nota Daleep Singh, vice consigliere per la sicurezza nazionale ed economico del presidente Usa Joe Biden, commentando il via parziale della Borsa di Mosca. “Dopo aver tenuto i propri mercati chiusi per quasi un mese, la Russia consente solo al 15% delle azioni quotate di negoziare, agli stranieri è vietato vendere le proprie azioni e in generale è stata vietata la vendita allo scoperto. Nel frattempo, ha chiarito che investirà risorse governative per sostenere artificialmente le azioni delle società che stanno negoziando. Questo non è un mercato reale e non un modello sostenibile, il che sottolinea solo l’isolamento della Russia dal sistema finanziario globale. Gli Stati Uniti e i nostri alleati e partner continueranno ad agire per isolare ulteriormente la Russia dall’ordine economico internazionale finché continuerà la sua brutale guerra contro l’Ucraina”, conclude.

