Roma, 23 mar. (LaPresse) – Il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, sposerà la sua fidanzata nella prigione di Belmarsh oggi, poche settimane prima del terzo anniversario del suo drammatico arresto. Lo riportano i media britannici. Assange è detenuto in un carcere di massima sicurezza da quando è stato trascinato fuori dall’ambasciata dell’Ecuador a Londra nel 2019 e l’anno scorso gli è stato concesso il permesso di sposarsi. Alla cerimonia saranno ammessi solo quattro ospiti e due testimoni, oltre a due guardie di sicurezza. Il 14 marzo la Corte suprema britannica ha respinto il ricorso di Assange contro l’estradizione negli Stati Uniti. La decisione sembra esaurire le vie legali di Assange nel Regno Unito per evitare il processo negli Usa per una serie di accuse relative alla pubblicazione di documenti riservati da parte di WikiLeaks più di un decennio fa. Tuttavia, potrebbe ancora chiedere di portare il suo caso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

