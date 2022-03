Milano, 23 mar. (LaPresse) – Madeleine Albright, prima donna segretaria di Stato americana, è morta. Aveva 84 anni. Lo riferisce la Cnn. Albright è stato una figura centrale nell’amministrazione del presidente Bill Clinton, prima come ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite e poi segretaria di Stato. Ha sostenuto l’espansione della Nato, ha spinto l’alleanza a intervenire nei Balcani per fermare il genocidio e la pulizia etnica, ha cercato di ridurre la diffusione delle armi nucleari e ha sostenuto i diritti umani e la democrazia in tutto il mondo, ricorda la Cnn.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata