Roma, 23 mar. (LaPresse) – “Il primo pilastro è una rivisitazione delle regole che ci hanno accompagnato finora. Il secondo è una risposta congiunta. Molti di questi investimenti necessari non sono finanziabili con le risorse nazion nali. E’ stato fatto con il Next generation Eu, ora non lo chiameremo così ma altrettanto occorrerà fare per clima energia e difesa. Questi obiettivi non sarebbero raggiungibili senza questo secondo pilastro”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi intervenendo a palazzo Madama in replica alle dichiarazioni dei senatori.

