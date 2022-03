Roma, 23 mar. (LaPresse) – “Tutti queste sfide possono essere lette in due modi. Una assolutamente pessimistica: l’Ue non ce la farà, ci aspettano anni di conflitto. Oppure una più ottimista che dice che l’Ue ha già affrontato tante crisi e se l’è sempre cavata e se la caverà. Questa è la mia visione. Occorre negoziare, fare passi indietro e poi andare avanti non con smarrimento ma con una visione positiva, da soli non ce la facciamo”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo a palazzo Madama in replica alle dichiarazioni dei senatori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata