Roma, 23 mar. (LaPresse) – La guerra in Ucraina è “contro la libertà, l’uguaglianza e la fratellanza”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivolgendosi al Parlamento francese. “Voi conoscete bene la libertà, l’uguaglianza, la fratellanza, queste tre parole sono fondamentali per voi ma non solamente per voi, io le sento nel cuore così come tutti i miei compatrioti”, ha sottolineato il presidente.

