Berlino, 23 mar. (LaPresse/AP) – “La Nato non entrerà in guerra. Su questo concordiamo tutti, sia in Europa che con gli Stati Uniti”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz parlando al Bundestag. Scholz ha aggiunto che la Germania non supporterà un boicottaggio del petrolio e del gas russo ma tenterà di smarcarsi dalle importazioni cercando altri fornitori e aumentando l’uso delle energie rinnovabili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata