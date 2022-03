Roma, 23 mar. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto di aver avvertito il presidente russo Vladimir Putin di non usare armi biologiche o chimiche in Ucraina durante colloqui diretti. “Ho messo in guardia il presidente Putin dall’uso di armi biologiche e chimiche. Le affermazioni russe secondo cui l’Ucraina starebbe sviluppando armi biologiche e chimiche o secondo cui gli Stati Uniti vorrebbero usare tali armi in Ucraina, nessuna delle quali è vera, mi sembrano una minaccia nascosta che Putin stesso stia prendendo in considerazione l’uso di tali armi”, ha detto Scholz in un’intervista a Die Zeit. “Ecco perché era importante per me dirglielo in modo molto chiaro e diretto: sarebbe inaccettabile e non potrebbe essere perdonato. Nessuno dovrebbe nemmeno pensarci”, ha aggiunto il cancelliere tedesco.

