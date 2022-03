Milano, 23 mar. (LaPresse/AP) – Un alto funzionario russo afferma che l’arsenale nucleare del paese dovrebbe aiutare a dissuadere l’Occidente dall’intervenire nella guerra in Ucraina. Dmitry Rogozin, a capo della società statale Roscosmos, ha osservato in un commento televisivo che le scorte nucleari russe includono armi nucleari tattiche insieme ai missili balistici intercontinentali a testata nucleare. Rogozin ha sottolineato l’avvertimento del presidente russo Vladimir Putin agli altri paesi di non intromettersi nell’azione russa in Ucraina. “La Federazione russa è in grado di distruggere fisicamente qualsiasi aggressore o qualsiasi gruppo di aggressori in pochi minuti a qualsiasi distanza”, ha detto Rogozin.

