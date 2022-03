Roma, 23 mar. (LaPresse) – L’ambasciatore russo in Polonia ha annunciato di aver ricevuto una nota dal ministero degli Esteri di Varsavia in merito all’espulsione di 45 diplomatici russi dal Paese. Mosca ha definito “infondata” la decisione delle autorità polacche. Lo riporta la Tass. I diplomatici della Federazione Russa devono lasciare la Polonia entro cinque giorni. L’accusa nei loro confronti sarebbe quella di spionaggio. L’ambasciatore russo in Polonia ha affermato di non essere nell’elenco dei diplomatici espulsi.

