Roma, 23 mar. (LaPresse) – La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio europeo del 24 e del 25 marzo che discuterà dell’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina, di sicurezza e difesa, energia, questioni economiche, COVID-19 e relazioni esterne. La risoluzione è stata votata per parti separati come richiesto dal gruppo di Alternativa.

