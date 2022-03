Kiev (Ucraina), 23 mar. (LaPresse/AP) – La Nato stima che dai 30.000 ai 40.000 soldati russi siano stati uccisi o feriti in Ucraina. Lo ha riferito un funzionario dell’Alleanza atlantica. A titolo di confronto, la Russia ha perso circa 15.000 soldati in Afghanistan in 10 anni.

