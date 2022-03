Milano, 23 mar. (LaPresse) – Il presidente americano Joe Biden annuncerà giovedì, durante il suo viaggio in Europa, sanzioni a più di 300 membri della Duma di Stato russa. Lo riporta il Wall Street Journal. Anche il New York Times riferisce di sanzioni in arrivo per centinaia di membri della Duma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata