Milano, 23 mar. (LaPresse) – Una giornalista russa è morta dopo essere stata colpita dai bombardamenti russi a Kiev mentre filmava la distruzione provocata dal lancio di razzi in un centro commerciale nel distretto di Podolsky. Lo riporta il Guardian. Oksana Baulina, attivista e giornalista video di Insider, un sito di notizie indipendente con sede in Russia, è morta insieme a un altro civile, mentre due persone che l’accompagnavano sono rimaste ferite e sono ricoverate in ospedale. Baulina era in Ucraina come corrispondente, dove ha inviato servizi da Leopoli e Kiev, con particolare attenzione alla corruzione del governo russo.

