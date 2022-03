Roma, 23 mar. (LaPresse) – L’Ucraina ha chiesto ai leader occidentali di fornire a Kiev armi offensive per combattere le truppe russe, alla vigilia del vertice della Nato in programma a Bruxelles. “Le nostre forze armate e i nostri cittadini stanno resistendo con coraggio sovrumano, ma la guerra non può essere vinta senza armi offensive, senza missili a medio raggio, che possono essere un deterrente”, ha detto Andriy Yermak, capo di gabinetto del president eucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto riportano i media ucraini. “E’ impossibile difendersi efficacemente per lungo tempo senza un affidabile sistema di difesa aerea che abbatta i missili balistici nemici a lungo raggio”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata