Milano, 23 mar. (LaPresse) – “Ogni paese decide che in che modo darci supporto, noi siamo grati all’Italia per il supporto diplomatico e l’accoglienza dei profughi. Anche le sanzioni sono forme di armi e ci aiutano, anche sul campo di combattimento, per cui se l’Italia può sottoscrivere un altro pacchetto di sanzioni anche questo ci aiuterà a fermare Putin”. Così a ‘Controcorrente – Prima serata’ su Retequattro Oleksiy Arestovich, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a proposito dell’invio di armi dall’Italia.

