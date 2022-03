Milano, 23 mar. (LaPresse) – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha adottato una bozza di risoluzione russa sull’Ucraina che chiedeva un cessate il fuoco negoziato per l’evacuazione dei civili. Il documento non ha ricevuto i nove voti necessari su 15, riferisce Ria Novosti. Russia e Cina hanno votato a favore della risoluzione, i restanti membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu si sono astenuti. Ad appoggiare la risoluzione Bielorussia, Corea del Nord e Siria.

