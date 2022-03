Roma, 23 mar. (LaPresse) – “Subito dopo lo scoppio della guerra abbiamo inviato ai nostri associati un comunicato stampa in cui abbiamo condannato Putin e la guerra in Ucraina. Per noi quanto sta avvenendo rappresenta il lutto della cultura. La guerra umilia la cultura e umilia quei russi che non possono esprimersi. Dopo quel comunicato ci sono arrivate mail di sostegno ma anche di critica, per la posizione presa. Ma è finita lì. Discriminazioni ai danni di cittadini russi? Non ci risulta”. Lo dice a LaPresse Annalisa Seoni, responsabile dell’associazione Italia-Russia attiva a Milano dal 1946, commentando l’iniziativa dell’ambasciata russa in Italia, lo scorso 5 marzo, di dedicare un numero di cellulare per denunciare eventuali casi discriminatori ai danni dei loro connazionali che vivono nel nostro Paese, dopo l’invasione dell’Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata