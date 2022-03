Roma, 23 mar. (LaPresse) – “Provocazioni via e-mail o telefonate di sdegno”, anche se “episodi di discriminazione nei confronti di cittadini russi in Italia non ne sono stati segnalati”. Lo dice a LaPresse Maurizio Marcassa, presidente dell’associazione ‘Amici della Russia’, commentando l’iniziativa dell’ambasciata russa in Italia, lo scorso 5 marzo, di dedicare un numero di cellulare per denunciare eventuali casi discriminatori ai danni dei loro connazionali che vivono nel nostro Paese, dopo l’invasione dell’Ucraina.

