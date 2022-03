Roma, 23 mar. (LaPresse) – “Apprezziamo tantissimo il ruolo della Santa Sede. Faremo il possibile per organizzare la visita del Pontefice a Kiev ma non dipende noi. Serve un cessate il fuoco per garantirne la sicurezza”. Lo ha detto a Sky Tg24 Yaroslav Melnyk, ambasciatore dell’Ucraina in Italia.

