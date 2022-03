Milano, 23 mar. (LaPresse) – L’ha avvicinata con la scusa di chiederle da accendere e poi le ha offerto di fumare una sigaretta assieme. E poi ha abusato di lei. Protagonista della violenza sessuale è un 29enne marocchino che nella notte tra il 5 e il 6 febbraio in via Rontgen, in zona università Bocconi a Milano, ha approfittato di una studentessa 20enne. La ragazza, che aveva appena salutato gli amici dopo aver trascorso con loro il sabato sera e aveva bevuto parecchio, stava aspettando il tram in viale Bligny. Il 29enne, gia noto alle forze dell’ordine, l’ha avvicinata e le ha chiesto di accendere. Lei ha detto di non avere con se un accendino e lui l’ha convinta ad allontanarsi di qualche metro per fumare una sigaretta con lui. Poi è scattata la violenza.

