Milano, 23 mar. (LaPresse) – Grave incidente sul lavoro a Varese dove un operaio è stato colpito da una tubatura in un cantiere edile in via Andrea Appiani. L’uomo, 50 anni, ha riportato traumi al bacino e fratture alle gambe ed è stato portato in codice rosso all’ospedale di Varese. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche il vigili del fuoco, i carabinieri e Ats.

