Milano, 23 mar. (LaPresse) – Incidente sul lavoro a Gaggiano, nel Milanese, dove un operaio di 49 anni, è caduto all’indietro da una scala all’altezza di due metri, riportando un grave trauma cranico. L’uomo è stato portato in codice rosso al San Raffaele di Milano. Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente: l’uomo, dopo essere caduto in una località non nota, è stato trasportato da qualcuno in strada dove lo hanno trovato i soccorritori.

